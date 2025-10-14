I parlamentari indonesiani hanno ricevuto un aumento, nonostante le grosse proteste dei mesi scorsi

In Indonesia i parlamentari riceveranno un aumento, nonostante le violente proteste dello scorso agosto contro un’altra proposta per aumentare la loro indennità per l’alloggio. L’aumento porterà uno dei vari indennizzi che costituiscono la paga dei parlamentari da 400 milioni a 702 milioni di rupie (circa 37mila euro) ogni anno, pari a 11 volte il salario minimo nella capitale Giacarta. L’indennizzo serve a permettere ai parlamentari di svolgere le attività politiche e i doveri formali, come visitare gli elettori nelle varie circoscrizioni elettorali: un’attività che negli ultimi anni è diventata più costosa a causa dell’inflazione ma anche perché molti parlamentari si comprano i voti, una pratica illegale nel paese ma tollerata dalle forze dell’ordine.

Le proteste di agosto erano iniziate per chiedere il ritiro della proposta di aumentare l’indennità per l’alloggio, ma poi si erano aggiunte altre richieste che criticavano più in generale la corruzione della classe politica e il governo sempre più autoritario del presidente Prabowo Subianto, un ex generale che sta espandendo il ruolo dell’esercito nella vita pubblica. Le proteste erano state efficaci: l’aumento dell’indennità era stato ritirato, ed era anche stato diminuito lo stipendio dei parlamentari.

– Leggi anche: In Indonesia l’esercito si sta riprendendo spazio e potere