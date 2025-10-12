La compagnia aerea Qantas ha detto che sono stati pubblicati i dati degli utenti rubati nell’attacco informatico di luglio

La compagnia aerea australiana Qantas ha fatto sapere che i dati degli utenti rubati con un grosso attacco informatico che aveva subìto a luglio sono stati pubblicati su internet. Ha detto che si sta ancora investigando per capire precisamente quali dati sono stati diffusi e non ha specificato di quanti utenti. Il Guardian scrive che il collettivo di hacker Scattered Lapsus$ Hunters ha detto di aver pubblicato sul dark web i dati di circa 5 milioni di utenti di Qantas, dopo aver chiesto un riscatto per non pubblicarli la scorsa settimana. La richiesta sarebbe stata fatta anche ad altre grandi aziende che avevano subìto attacchi informatici.

Qantas è la compagnia aerea più grande dell’Australia. A luglio aveva detto che l’attacco aveva riguardato una piattaforma online gestita da terze parti e usata da Qantas come sistema per comunicare con i clienti. Tra i dati sottratti ci sono nomi di clienti, indirizzi email, numeri di telefono e date di nascita, ma non i numeri delle carte di credito, le password per accedere ai propri account sul sito della compagnia e dettagli dei passaporti.