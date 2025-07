La compagnia aerea Qantas ha subìto un attacco informatico in cui potrebbero essere stati rubati i dati di 6 milioni di persone

La compagnia aerea australiana Qantas ha detto di aver subìto un grosso attacco informatico in cui potrebbero essere stati rubati i dati personali di più di 6 milioni di utenti. La compagnia, la più grande dell’Australia, ha specificato che l’attacco ha riguardato una piattaforma online gestita da terze parti e usata da Qantas come sistema per comunicare con i clienti. Qantas ha detto che i dati che potrebbero essere stati sottratti includono nomi di clienti, indirizzi email, numeri di telefono e date di nascita, ma non i numeri delle carte di credito, le password per accedere ai propri account sul sito della compagnia e dettagli dei passaporti.