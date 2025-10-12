Un uomo di 21 anni è stato ucciso con un colpo di pistola in centro a Palermo

Un uomo di 21 anni è stato ucciso con un colpo di pistola nel centro di Palermo nella notte tra sabato e domenica. Secondo quanto ricostruito finora, il 21enne stava cercando di fermare un pestaggio fuori dal locale dei suoi genitori in via Spinuzza quando una persona gli ha sparato alla testa da poca distanza. Non si sa ancora chi sia: le persone coinvolte sono scappate con degli scooter e i carabinieri le stanno ancora cercando. Stando alle prime informazioni, i responsabili dell’aggressione sarebbero molto giovani, e stavano picchiando un coetaneo.

L’omicidio è avvenuto in una zona molto frequentata la sera, vicino al teatro Massimo (conosciuta come “champagneria”) e già nota per eventi violenti in passato. Tutta l’area è stata transennata dalle forze dell’ordine e i carabinieri stanno esaminando i filmati delle telecamere per individuare chi ha sparato.