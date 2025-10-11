Weekly Beasts

San Francesco d’Assisi, di cui si è parlato questa settimana per via della legge per la festa nazionale a lui dedicata, è considerato il santo protettore degli animali. Viene festeggiato il 4 ottobre, giorno in cui ci sono state benedizioni e processioni di animali in diverse parti del mondo. In questa raccolta, ad aspettare la benedizione ci sono un’iguana sulla testa di un uomo a Quezon, nelle Filippine, e due gatti a Panama, ma c’è anche un cavallo che attraversa la cattedrale di New York durante la processione degli animali, e una testuggine prima di una gara dedicata al santo, proprio nella città di San Francisco de Asís, in Venezuela. Poi un camaleonte velato in Yemen, un bufalo in Thailandia e una gazzella che corre vicino al confine tra Israele e la Striscia di Gaza, in un giorno di festa.