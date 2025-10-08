La legge per la festa nazionale di San Francesco è un pasticcio

Mercoledì il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge che istituisce il 4 ottobre come giorno di festa nazionale, dedicato a San Francesco in quanto patrono d’Italia. Nel promulgarla, però, Mattarella ha inviato una lettera ai presidenti di Camera e Senato segnalando alcuni «aspetti critici» della legge.

Mattarella ha fatto notare come la proposta di legge renda il 4 ottobre sia una festività nazionale, dedicata a San Francesco, che una “solennità civile”, dedicata a Santa Caterina da Siena. Sono due tipi di ricorrenze diversi con effetti diversi, e che secondo Mattarella non possono coesistere. La festività nazionale comporta la chiusura di scuole e uffici pubblici, e il pagamento di un giorno festivo a chi invece lavora. La solennità civile invece è un giorno dovrebbero essere organizzate cerimonie, iniziative e incontri, in particolare nelle scuole (come nel caso della Giornata della memoria del 27 gennaio, per fare un esempio). Ma se è festa nazionale le scuole sono chiuse.

Tra le altre cose Mattarella ha fatto notare che la legge va corretta perché è scritta male:

Non posso, infine, non sottolineare l’esigenza che i testi legislativi presentino contenuti chiari e inequivoci.

La legge è stata approvata in via definitiva il primo ottobre da una maggioranza trasversale, non solo da quella che sostiene il governo. Rende il 4 ottobre festivo a partire dal 2026, quando ricorrono gli 800 anni dalla morte di San Francesco, e modifica una precedente legge che celebrava San Francesco come patrono d’Italia insieme a Santa Caterina da Siena, sempre il 4 ottobre, ma in quel caso come solennità civile: da quella legge sono stati tolti tutti i riferimenti a San Francesco ed è rimasta quindi solo una giornata di solennità civile per Santa Caterina da Siena.

Nella lettera Mattarella scrive: «Con due diverse disposizioni normative si prevede che, con riferimento ai due Santi, vengano celebrati sostanzialmente i medesimi valori, nello stesso giorno ma con un diverso regime». E chiede ai presidenti di Camera e Senato di fare degli «interventi correttivi» nella legge in maniera da renderla attuabile. Suggerisce per esempio di abolire la solennità civile dedicata a Santa Caterina da Siena e incorporare la sua celebrazione nel giorno festivo, anche tenendo conto che i due patroni d’Italia sono stati finora sempre celebrati insieme.

È la quarta volta che in questa legislatura Mattarella usa questo strumento della lettera: è una via di mezzo tra il promulgare la legge, come è solito fare, o rinviarla alle camere per modifiche (ma a quel punto se le camere la approvano di nuovo il presidente della Repubblica non può far altro che promulgare). L’ultimo caso aveva riguardato la cosiddetta “legge Morandi”, che riconosce benefici alle vittime dei crolli di infrastrutture stradali o autostradali.