Elia Viviani ha annunciato il suo ritiro dal ciclismo professionistico

Il ciclista Elia Viviani ha annunciato il suo ritiro dal ciclismo. Professionista dal 2010, Viviani ha 36 anni e ha vinto sia nel ciclismo su strada che in quello su pista. Su strada è stato un velocista e ha ottenuto quindi la maggior parte delle sue quasi 100 vittorie in volate di gruppo. È inoltre tra i pochi corridori ad aver vinto tappe sia al Giro d’Italia che al Tour de France e alla Vuelta di Spagna (le tre più importanti corse a tappe).

Nel ciclismo su pista, oltre a diverse medaglie ai Mondiali, Viviani ha vinto una medaglia d’argento nell’americana (o madison) a Parigi 2024, e una di bronzo e una d’oro (a Tokyo 2020 e a Rio De Janeiro 2016) nell’omnium, la più complicata disciplina del ciclismo su pista, in quanto composta da più gare tra loro diverse. A Tokyo 2020 Viviani fu portabandiera dell’Italia insieme con la tiratrice a volo Jessica Rossi.

Viviani terminerà la sua attività da ciclista professionista con il Giro del Veneto, in programma il 15 ottobre, e con i Mondiali di ciclismo su pista che saranno a Santiago del Cile dal 22 al 26 ottobre.