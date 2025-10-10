Celebripost

Mercoledì è iniziato il festival del cinema di Londra, che durerà fino al 19 ottobre: si sono già visti Daniel Craig, Kerry Washington e il regista Rian Johnson alla presentazione di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, nonché Colin Farrell, Fala Chen e Tilda Swinton a quella di La ballata di un piccolo giocatore. A Los Angeles ci sono state le prime di Frankenstein, il film di Guillermo del Toro presentato lo scorso agosto alla mostra del Cinema di Venezia, e di Tron: 3, uscito al cinema proprio in questi giorni. C’erano, tra gli altri, Gillian Anderson, Jacob Elordi, Mia Goth, Greta Lee e Janelle Monáe. Molte altre persone famose sono state fotografate ancora a Parigi, per gli ultimi giorni della settimana della moda: Pedro Pascal e Margot Robbie, Nicole Kidman con le figlie adolescenti, Lana Del Ray, Vanessa Paradis ed Emma Watson, che lascia una sfilata a bordo di uno scooter.