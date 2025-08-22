NewsletterPodcast
“Frankenstein” di Guillermo del Toro e come fare se si vuole frequentare la Mostra di Venezia

di Gabriele Niola
Quasi dieci anni fa alla Mostra di Venezia qualcosa innescò una serie di eventi che hanno fatto sì che Guillermo del Toro riuscisse a girare un film tratto da Frankenstein dopo più di un decennio di tentativi falliti. Quanto costa frequentare la Mostra del cinema e chi può farlo (tutti), ma attenzione che i posti laterali nelle sale sono i primi a essere occupati. Infine per l’osservatorio sul cinema italiano abbiamo visto un horror.

