Il parlamento spagnolo ha approvato un embargo alle armi per Israele

Un dirigibile gonfiabile con una scritta che chiede la fine del commercio di armi con Israele durante una manifestazione a Madrid il 4 ottobre 2025 (AP Photo/Bernat Armangue)
Il parlamento spagnolo ha convertito in legge un decreto del governo che vieta di commerciare armi con Israele e di concedere l’autorizzazione per il transito dalla Spagna alle navi che trasportano armi o combustibile che potrebbero essere usati da Israele in guerra. Il governo del primo ministro socialista Pedro Sánchez è uno dei più critici in Europa verso Israele e la sua invasione della Striscia di Gaza.

Il decreto include comunque delle eccezioni in caso il blocco dell’acquisto o della vendita di armi danneggino l’interesse nazionale, e non prevede un meccanismo di ispezione per trovare le navi che trasportano merci proibite, e per questo era stato criticato dal partito di sinistra Podemos, la cui opposizione rischiava di bloccare la conversione in legge del decreto. Alla fine però i suoi deputati hanno votato a favore. La norma potrà essere modificata ulteriormente dal parlamento.

