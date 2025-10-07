La squadra di ciclismo Israel-Premier Tech cambierà nome nel 2026

La squadra di ciclismo su strada Israel-Premier Tech, creata per promuovere Israele nel mondo, cambierà nome dal 2026. Lo ha annunciato il 6 ottobre spiegando che oltre al cambio di nome, con cui toglierà il riferimento a Israele, ci sarà anche un “rebranding” con lo scopo di «allontanarsi dall’identità israeliana attuale».

Il comunicato spiega anche che Sylvan Adams, l’imprenditore israeliano-canadese che da anni è il principale finanziatore della squadra, «ha scelto di fare un passo indietro dal suo coinvolgimento quotidiano e non parlerà più a nome della squadra». Adams, che aveva espressamente detto di voler usare la Israel-Premier Tech come strumento di propaganda e «diplomazia sportiva», continuerà comunque a finanziare la squadra, della quale faranno ancora parte alcuni atleti israeliani. Non si sa ancora quale sarà il nuovo nome e quali eventuali nuovi sponsor avrà la squadra.

Durante la recente Vuelta di Spagna (e in misura minore ancora prima al Giro d’Italia e al Tour de France) la Israel-Premier Tech era stata al centro di proteste e manifestazioni pro Palestina. Negli ultimi giorni la squadra aveva deciso inoltre di rinunciare ad alcune corse in Italia. Dovrebbe però partecipare al Giro di Lombardia, sabato 11 ottobre. Già durante la Vuelta la squadra aveva deciso di togliere la parola “Israel” dalle sue maglie.