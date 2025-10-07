La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto la richiesta di Ghislaine Maxwell di ricorrere in appello contro la sua condanna

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto la richiesta di ricorrere in appello da parte di Ghislaine Maxwell, ex compagna e socia del finanziere americano Jeffrey Epstein, condannata a 20 anni di prigione per aver aiutato Epstein ad abusare sessualmente di ragazze minorenni.

Maxwell ha 63 anni, ed era stata arrestata nel luglio del 2020, un anno dopo Epstein (che si era suicidato in carcere nell’agosto del 2019). Sosteneva che la sua condanna non fosse valida sulla base di un patteggiamento che Epstein aveva stipulato negli anni precedenti con i procuratori della Florida: nell’accordo i procuratori si erano impegnati a non perseguire nessuno dei suoi potenziali collaboratori nei crimini commessi. Maxwell era stata arrestata in New Hampshire (quindi in uno stato diverso) e processata a New York. La Corte Suprema non ha specificato il motivo per cui ha respinto la sua richiesta di appello.