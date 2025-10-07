Ci sono quattro persone disperse dopo il crollo di un palazzo in ristrutturazione nel centro di Madrid

A Madrid, in Spagna, ci sono quattro persone disperse dopo che intorno alle 13 è crollato il tetto di un palazzo di cinque piani che stava venendo ristrutturato nel centro della città.

Non si conosce ancora la causa del crollo. Secondo l’amministrazione comunale, i dispersi sono tre uomini e una donna. I suoi funzionari hanno dato informazioni discordanti sul numero di feriti: si sa che sono almeno tre, non gravi, e che sono operai che stavano lavorando lì. La polizia e i pompieri stanno ancora verificando che non siano rimasti loro colleghi né altre persone all’interno dell’edificio. Un operaio ha detto al País che al momento del crollo nell’edificio poteva trovarsi una quarantina di persone.