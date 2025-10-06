Talk torna a Napoli, più grande

Il primo fine settimana di novembre il Post sarà a Napoli per la seconda edizione in città di TALK, le giornate del Post per incontrarsi con lettori e lettrici dal vivo e parlare un po’ di tutto con persone della redazione, ospiti e amici. I biglietti saranno in vendita da mercoledì 8 ottobre, qui, con il consueto sconto per abbonate e abbonati.

Un anno fa, presentando la prima edizione di TALK a Napoli, scrivemmo che «ci serve un po’ di tempo per lavorare sulle richieste, ma poi arriviamo. E quando funzionano le facciamo crescere, con l’aiuto di tutti». Ecco, TALK a Napoli ha funzionato benissimo e per questo abbiamo deciso di rifarlo: nello stesso posto – il bel teatro Bellini –, con il rinnovato aiuto di Ferrarelle Società Benefit, ma raddoppiando gli incontri e le occasioni per vedersi.

Quest’anno le giornate di TALK a Napoli saranno quindi due, sabato 1 e domenica 2 novembre, e ci saranno anche due spettacoli serali. Sabato sera Il Gattopardo. Una storia incredibile in cui Francesco Piccolo racconterà, nel suo modo unico, la storia di come uno dei più famosi romanzi italiani nel mondo quasi non fu pubblicato e le tantissime cose che successero poi. Domenica sera sarà la volta di Indagini Rock. Sid & Nancy di e con Stefano Nazzi, uno speciale di Indagini dedicato alla morte di Nancy Spungen, compagna di Sid Vicious, bassista dei Sex Pistols.

Durante le giornate ci saranno poi incontri con i giornalisti e le giornaliste del Post: Luca Sofri, Francesco Costa, Giulia Siviero, Emanuele Menietti, Eugenio Cau, Daniele Raineri, Arianna Cavallo, Stefano Nazzi, Luca Misculin e Francesco Gaeta. E poi altri ospiti e amici: Francesco Piccolo, Beatrice Mautino, Laura Valente, Giorgio Ventre, Michele Pontecorvo Ricciardi, Donato Giovannelli, Jean-Pierre Filiu, Chiara Valerio, Julio Velasco, Chiara Alessi e Cesare Picco.

Questo è il programma degli incontri:

Sabato 1° novembre

Ingresso a pagamento con biglietto

Ore 10

I giornali, spiegati bene

La rassegna stampa del Post

Con Francesco Costa e Luca Sofri

Ore 12

Di cosa parliamo quando parliamo di Napoli, oggi

Cultura, turismo e innovazione, superando i luoghi comuni

Con Michele Pontecorvo Ricciardi, Laura Valente, Giorgio Ventre e Francesco Gaeta

Ore 14:30

Ci vuole una scienza live

Alieni estremi

Con Beatrice Mautino, Emanuele Menietti e Donato Giovannelli

Ore 15:30

Niente mi aveva preparato

Una puntata di Globo su Gaza

Con Eugenio Cau e Jean-Pierre Filiu

Ore 16:30

Sono solo parole

Con Chiara Valerio e Luca Sofri

Ore 17:30

Wilson live

Il mondo secondo Velasco

Francesco Costa intervista Julio Velasco

Ore 20:30

Ingresso a pagamento con biglietto

Il Gattopardo

Una storia incredibile

Di e con Francesco Piccolo



Domenica 2 novembre

Ingresso a pagamento con biglietto

Ore 10

I giornali, spiegati bene

La rassegna stampa del Post con un ospite

Con Francesco Costa, Luca Sofri e Francesco Piccolo

Ore 12

Outpost

Viaggi e storie da zone di crisi

Con Daniele Raineri e Arianna Cavallo

Ore 14:30

Gaza prima di Gaza

Dal neolitico fino all’altroieri

Con Luca Misculin

Ore 15:30

La cassetta degli attrezzi femminista

Con Chiara Alessi e Giulia Siviero

Ore 16:30

Variazioni intorno a Colonia

Con Cesare Picco

Ore 19

Ingresso a pagamento con biglietto

Indagini rock

Sid & Nancy

Con Stefano Nazzi, sound design Stefano Tumiati, immagini Jacopo Dani



I biglietti si potranno acquistare da mercoledì 8 ottobre alle 15 da questa pagina sulla piattaforma Clappit, alla quale vi consigliamo di registrarvi in anticipo. Poco prima delle 15 le abbonate e gli abbonati troveranno nell’area personale sul sito del Post (non in app!) il codice per acquistare fino a due biglietti a prezzo ridotto per ciascuno dei quattro momenti di Talk. Per partecipare a tutti gli incontri sarà quindi necessario fare quattro prenotazioni distinte: per gli incontri di TALK del sabato e della domenica, e poi per Il Gattopardo e per Indagini rock. Vi consigliamo di leggere con attenzione tutte le informazioni utili per registrarvi e per prenotare i biglietti, che trovate qui.