Di ritorno da Napoli

Sabato 26 ottobre un pezzo del Post è stato a Napoli per la prima edizione di Talk in città. «Ci verrà qualcuno a Talk a Napoli?», ci chiedevamo prima di aprire le prenotazioni per la giornata, «sì» è la risposta sbrigativa che possiamo darvi ora: dopo un sold out in pochi minuti e una giornata molto partecipata e apprezzata. Apprezzata da noi del Post, ma anche da chi c’era al Teatro Bellini che ci ha ospitati: o almeno così ci sembra a giudicare dai sorrisi che vediamo nelle foto scattate sabato. Grazie a chi c’era, quindi, grazie al Teatro Bellini e a tutte le persone che hanno collaborato con noi per fare Talk. E grazie a Ferrarelle Società Benefit, che ci ha convinti a fare Talk a Napoli e ci ha aiutati a trovare le condizioni per farlo. Speriamo di rifarlo presto.