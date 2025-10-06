Australia e Papua Nuova Guinea hanno firmato un accordo per la collaborazione tra i propri eserciti

Australia e Papua Nuova Guinea hanno firmato un accordo per il sostegno e la cooperazione tra gli eserciti dei due paesi. L’accordo stabilisce, tra le varie cose, la possibilità che in caso di attacco armato a uno dei due paesi l’altro intervenga per sostenerlo. Inoltre, permetterà a circa 10mila persone della Papua Nuova Guinea di arruolarsi nell’esercito australiano (ottenendo la possibilità di richiedere la cittadinanza australiana). L’Australia avrà la possibilità di usare alcune infrastrutture militari presenti in Papua Nuova Guinea.

Vari esperti ritengono che uno degli obiettivi dell’accordo sia quello di contenere la crescente influenza della Cina nella parte meridionale dell’Oceano pacifico. La Cina infatti negli ultimi anni ha firmato vari accordi commerciali e di difesa con paesi dell’area, come quello con le Isole Salomone nel 2022. Il primo ministro della Papua Nuova Guinea James Marape ha detto che l’Australia è il partner scelto dal suo paese per la difesa e la sicurezza, ma che questo non comprometterà il rapporto commerciale del suo paese con la Cina.

La Papua Nuova Guinea ha circa 11 milioni di abitanti e si trova a nord dell’Australia, dalla quale ha ottenuto l’indipendenza nel 1975. L’accordo diventerà effettivo una volta ratificato da entrambi i parlamenti.