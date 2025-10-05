Un incidente stradale ha coinvolto un’auto con a bordo 10 braccianti

Quattro uomini sono morti in un incidente stradale in provincia di Matera, in Basilicata. Erano braccianti agricoli di nazionalità pakistana che stavano rientrando dal lavoro: in dieci si erano stipati in un furgoncino omologata per sette. Mentre percorreva una lunga strada statale all’altezza di Scanzano Jonico, vicino al confine con la Calabria dal lato del mare Ionio, il furgoncino si è scontrato contro un camion. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente, e l’autista del camion è illeso.

La mancanza di documenti ha reso difficile l’identificazione dei quattro uomini morti. Gli altri sei sono stati tirati fuori dal veicolo e trasferiti in ospedale in condizioni non gravi: uno è stato portato in elicottero all’ospedale di Potenza perché aveva lesioni più serie, ma non è in pericolo di vita.

I dieci braccianti stavano tornando a Corigliano, un piccolo centro nell’alta Calabria dove abitavano insieme. Facevano ogni giorno complessivamente 170 chilometri tra andata e ritorno per andare a lavorare nei campi della Basilicata, dove in questo periodo stavano raccogliendo l’uva. I braccianti sono spesso sottoposti a turni di lavoro massacranti, in condizioni di sfruttamento e senza il rispetto dei diritti basilari. Molti sono stranieri e non hanno un contratto regolare.

La strada dov’è avvenuto l’incidente è la statale 598 di Fondo Valle d’Agri, che attraversa orizzontalmente la Basilicata. Gli incidenti qui sono molto frequenti ed è un tratto su cui c’è spesso attenzione per la scarsa manutenzione. La CISL locale ha rinnovato la richiesta alla Regione per il miglioramento dei servizi locali di trasporto pubblico.

