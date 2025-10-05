Antonio Tajani ha detto che gli ultimi 15 cittadini italiani fermati a bordo delle barche della Flotilla lasceranno Israele lunedì

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che gli ultimi 15 cittadini italiani che erano ancora in Israele dopo essere stati arrestati durante l’abbordaggio delle barche della Global Sumud Flotilla se ne andranno lunedì. Tajani ha scritto su X che domani partiranno da Israele con un volo charter per Atene, e che una volta arrivati in Grecia verranno assistiti dall’ambasciata italiana per poi essere riportati in Italia.

Venerdì erano già tornati in Italia i quattro parlamentari che avevano partecipato alla più grande iniziativa popolare per portare cibo e beni di prima necessità nella Striscia di Gaza, i primi italiani a essere liberati; tra sabato sera e domenica notte sono poi stati rimpatriati altri 26 cittadini italiani, tra cui Paolo Romano, consigliere regionale in Lombardia per il Partito Democratico. Le 15 persone in questione invece avevano rifiutato l’espulsione volontaria: la loro espulsione è stata quindi ordinata da un giudice dopo un periodo di detenzione.

