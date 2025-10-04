Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che 26 italiani che erano a bordo della Flotilla stanno per lasciare Israele

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto sapere che 26 persone italiane che erano a bordo delle barche della Global Sumud Flotilla e sono state arrestate da Israele hanno accettato di essere espulse e lasceranno oggi il paese. Ha detto che partiranno dall’aeroporto di Eilat, nel sud di Israele, a bordo di un volo della Turkish Airlines diretto a Istanbul. Quattro parlamentari italiani a bordo delle barche erano già tornati in Italia venerdì pomeriggio.

Tajani ha aggiunto che altre 15 persone italiane non hanno accettato l’espulsione volontaria: dovranno quindi comparire davanti a un giudice che convaliderà la detenzione, ma poi dovrebbero comunque essere espulse, come accaduto in passato con altri attivisti in altre missioni umanitarie e politiche.

La Global Sumud Flotilla era un’iniziativa umanitaria e politica per portare cibo e altri beni essenziali alla popolazione palestinese della Striscia di Gaza, forzando il blocco navale che Israele impone sulla Striscia dal 2009. Tutte le barche sono state abbordate dalla marina militare israeliana tra mercoledì e giovedì, e le persone a bordo sono state arrestate.

– Leggi anche: Cosa succede ora alle persone arrestate sulla Flotilla