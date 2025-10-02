Yoox Net-A-Porter ha sospeso il licenziamento di 211 dipendenti

Yoox Net-A-Porter, nota azienda di e-commerce di abbigliamento di lusso, ha deciso di sospendere almeno fino a novembre il licenziamento di 211 lavoratori e lavoratrici, dopo un incontro tra l’amministrazione dell’azienda, i rappresentanti sindacali e alcuni politici, tra cui il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. La sospensione dovrebbe servire a trovare delle soluzioni alternative al licenziamento, che verranno discusse in una serie di incontri previsti tra ottobre e novembre tra i rappresentanti dell’azienda e i sindacati.

Yoox Net-A-Porter aveva annunciato a inizio settembre un piano per licenziare 211 dipendenti (circa un quinto del totale). I licenziamenti avrebbero riguardato soprattutto le persone che lavorano nella sede di Bologna, che avevano protestato scioperando contro il piano. A inizio 2025 l’azienda era stata acquisita dal gruppo tedesco LuxExperience, che in seguito aveva annunciato un piano di ristrutturazione per cercare di aumentare le vendite: negli ultimi due anni aveva registrato più di 2 miliardi di euro di perdite.