Il sito di e-commerce di moda Yoox-Net-A-Porter ha detto che licenzierà più di 200 persone in Italia

Yoox-Net-a-Porter, nota azienda di e-commerce di abbigliamento di lusso, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo che riguarderà 211 lavoratori e lavoratrici delle sedi italiane, tra Bologna e Milano. In tutto per Yoox-Net-a-Porter in Italia lavorano 1091 persone: la maggior parte dei licenziamenti sarà a Bologna. In un comunicato stampa l’azienda ha scritto che i licenziamenti si inseriscono in un più ampio piano di riduzione del personale che riguarderà anche la sede britannica e quella statunitense, e che ha definito un modo per «riassicurare crescita e forza finanziaria dopo anni di declino».

All’inizio del 2025 Yoox-Net-a-Porter era stata acquisita da Mytheresa, un rivenditore tedesco di abbigliamento di lusso con sede a Monaco di Baviera, che aveva annunciato un piano di ristrutturazione che aveva come scopo principale quello di aumentare le vendite e ridurre le perdite, superiori ai 2 miliardi di euro negli ultimi due anni. Yoox-Net-a-Porter era a sua volta il risultato di una fusione risalente al 2015: quella tra l’azienda Yoox, fondata nel 2000 dall’italiano Federico Marchetti, e Net-a-Porter, dell’ex giornalista statunitense di moda Natalie Massenet.