A Berlino sono stati arrestati tre uomini sospettati di aver pianificato attacchi contro la comunità ebraica e di avere legami con Hamas

A Berlino sono stati arrestati tre uomini sospettati di essere affiliati ad Hamas e di stare pianificando attacchi a luoghi e istituzioni collegati alla comunità ebraica in Germania. La procura federale tedesca ha detto che negli scorsi mesi i tre si erano procurati armi, con questo obiettivo: durante una perquisizione ne sono state sequestrate varie, incluso un fucile AK-47. Due dei sospettati hanno cittadinanza tedesca, mentre il terzo è originario del Libano. Non è la prima volta che la procura federale fa arrestare persone sulla base di questa accusa: era già successo nel dicembre del 2023, quando gli arresti furono quattro, nel corso di un’operazione tra Germania e Paesi Bassi.