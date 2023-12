In Germania e nei Paesi Bassi sono state arrestate quattro persone sospettate di avere legami con Hamas

Giovedì sono state arrestate quattro persone in Germania e nei Paesi Bassi sospettate di essere affiliate al gruppo radicale palestinese Hamas, che controlla la Striscia di Gaza ed è stato l’autore del feroce attacco contro Israele dello scorso 7 ottobre. Secondo le autorità tedesche, le persone arrestate stavano pianificando di attaccare vari luoghi collegati alla religione ebraica in diverse città europee.

Tre delle persone sospettate di essere legate a Hamas sono state arrestate in Germania e hanno origini libanesi ed egiziane. Secondo le autorità locali stavano cercando di portare a Berlino delle armi da usare in un possibile attentato. Un altro uomo è stato arrestato a Rotterdam, nei Paesi Bassi, in un’operazione coordinata dalla polizia tedesca.

Altre tre persone sono state arrestate in Danimarca, sospettate di essere coinvolte in attività terroristiche. Il direttore dell’agenzia di intelligence danese, Flemming Drejer, ha detto che le indagini hanno permesso di risalire a «una rete di persone che stava preparando un attacco terroristico», mentre la prima ministra del paese, Mette Frederiksen, ha detto che «la situazione è molto seria». Al momento non è chiaro se gli arresti in Germania e in Danimarca siano collegati.