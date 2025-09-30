Luca Banchi è il nuovo allenatore della Nazionale maschile di basket

Luca Banchi è stato nominato allenatore della Nazionale maschile italiana di basket. Il suo predecessore, Gianmarco Pozzecco, era in carica dal 2022 e si era dimesso dopo l’eliminazione dagli Europei: aveva costruito una squadra unita e affiatata, ma senza riuscire mai a vincere un trofeo internazionale.

Banchi ha 60 anni ed è un allenatore molto esperto: ha lavorato con tante squadre italiane ed europee, fra cui di recente la Nazionale della Lettonia e la Virtus Bologna, e in passato anche Milano e Siena. Con l’Italia avrà un contratto di tre anni; la sua prima partita con la Nazionale sarà contro l’Islanda il 27 novembre, nelle qualificazioni per i Mondiali del 2027.

