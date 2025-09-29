Bad Bunny sarà il protagonista dell’intervallo del prossimo Super Bowl

Il cantante portoricano Bad Bunny sarà il protagonista dello spettacolo dell’intervallo del prossimo Super Bowl, la finale del campionato statunitense di football americano, in programma l’8 febbraio del 2026 al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. Lo spettacolo è detto Halftime Show, dura mediamente un quarto d’ora, e come la partita stessa è uno degli eventi televisivi e musicali più attesi dell’anno: è seguito infatti dalla più ampia fetta di pubblico del mercato televisivo statunitense.

Bad Bunny – pseudonimo di Benito Antonio Martínez Ocasio – ha 31 anni ed è il cantante più famoso al mondo di reggaeton, il genere più popolare di Porto Rico e dell’America Latina, che ha reinterpretato in una chiave più moderna. In particolare il suo ultimo disco, Debí tirar más fotos, ha avuto un enorme successo di critica e pubblico e lo ha fatto conoscere anche a chi di solito non ascolta reggaeton.

