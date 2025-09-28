La Polonia ha detto che i suoi jet e quelli della NATO hanno pattugliato lo spazio aereo polacco durante l’attacco russo in Ucraina

Le forze armate della Polonia hanno detto che domenica mattina alcuni jet polacchi e dei loro alleati, cioè quelli della NATO, hanno pattugliato lo spazio aereo polacco durante l’attacco compiuto dalla Russia contro l’Ucraina. Hanno spiegato che si tratta di un’attività di prevenzione per tutelare le città polacche più vicine al confine ucraino. Lo spazio aereo vicino alle città di Lublino e Rzeszów, nel sud-est del paese, è stato chiuso al traffico civile per alcune ore.

