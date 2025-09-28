Da oggi entrano in servizio i nuovi treni Frecciarossa

Domenica sono entrati in servizio i nuovi Frecciarossa 1000, i treni ad alta velocità di Trenitalia progettati dall’azienda giapponese Hitachi e costruiti negli stabilimenti di Pistoia e Napoli. Ferrovie dello Stato (FS), la società per azioni gestita dal ministero dell’Economia che controlla Trenitalia, ha detto di avere investito per i nuovi Frecciarossa 1000 circa 1,3 miliardi di euro: in tutto ne ha acquistati 36 e opzionati (cioè prenotati con la possibilità di acquistarli in un secondo momento) altri 10.

I nuovi Frecciarossa saranno messi progressivamente in circolazione a ritmo di 8 all’anno fino al 2029. Il viaggio inaugurale si era svolto venerdì sulla tratta Roma-Napoli, in un evento promozionale riservato alla stampa: i primi viaggi aperti a tutti invece avverranno oggi.

La principale novità del nuovo modello riguarda il motore, che secondo l’azienda garantirà le stesse prestazioni dei precedenti modelli del Frecciarossa, capaci di raggiungere una velocità di crociera di 300 chilometri orari, consumando meno. Sono stati rinnovati anche gli interni, con l’introduzione di sedili che secondo Trenitalia saranno più comodi in tutte le quattro classi (Executive, Business, Premium, Standard). È stata aumentata anche la capienza delle cappelliere e previsti più depositi per i bagagli rispetto ai Frecciarossa attualmente in uso: la classe Standard, la più economica, ne avrà 8 in più su ogni treno. In alcuni punti del treno sono stati inoltre montati dei pulsanti che consentiranno di contattare il controllore. In teoria anche la connessione internet dovrebbe funzionare meglio.

Oggi i treni Frecciarossa in servizio sono circa un centinaio: i nuovi modelli quindi ne sostituiranno un terzo, nei prossimi anni. Il presidente di Trenitalia Stefano Cuzzilla ha detto che l’introduzione dei nuovi modelli non comporterà un aumento dei biglietti.