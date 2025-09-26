In Slovacchia è stato approvato un emendamento costituzionale che riconosce solo due generi e riduce i diritti delle coppie omosessuali

Il parlamento della Slovacchia ha approvato un emendamento alla Costituzione del paese che sancisce che sono riconosciuti solo due generi, quello maschile e quello femminile, vieta la possibilità della gestazione per altri, e include anche un impegno a eliminare la differenza di salario legata al genere. Stabilisce inoltre che le norme nazionali avranno priorità sulle norme europee sui temi culturali ed etici. È un cambiamento importante perché riduce i diritti delle coppie omosessuali.

Robert Fico, primo ministro della Slovacchia dal 2023, ha progressivamente spostato il paese su posizioni sempre più antieuropeiste, populiste e conservatrici. Pur essendo alla guida di un paese membro dell’Unione europea, è politicamente molto vicino al presidente russo Vladimir Putin e alla Russia. Per esempio è stato l’unico leader dell’Unione europea a partecipare alla parata militare russa per il “Giorno della Vittoria”, in cui si ricorda la vittoria dell’Unione Sovietica nella Seconda guerra mondiale, organizzata a Mosca a maggio.

L’emendamento è stato approvato con il minimo necessario di 90 voti nell’unica camera del parlamento, che ha 150 seggi, grazie anche all’aiuto di alcuni membri conservatori dell’opposizione.