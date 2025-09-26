Oggi sono previste nuove manifestazioni e sit-in per la Palestina in tutta Italia

Da oggi, venerdì 26 settembre, cominciano nuove manifestazioni e presidi per la Palestina in varie città italiane: sono previsti tra gli altri sit-in con le tende a Genova e in piazza dei Cinquecento a Roma. L’Unione sindacale di base (USB), insieme ad altri gruppi, ha detto di volere occupare in maniera permanente le grandi piazze delle città, dopo l’ampia partecipazione ai cortei per lo sciopero generale del 22 settembre e in vista della manifestazione nazionale del 4 ottobre a Roma.

In questi giorni ci sono state varie iniziative sparse per protestare contro l’assedio della Striscia di Gaza e sostenere la Global Sumud Flotilla, la grande iniziativa civile per portare cibo e altri beni essenziali nella Striscia, le cui barche sono state attaccate per la terza volta nei giorni scorsi. Ieri per esempio a Roma c’è stata una manifestazione davanti alla Farnesina, la sede del ministero degli Esteri, mentre a Taranto è stato bloccato l’ingresso nel porto di una petroliera che secondo l’USB avrebbe dovuto rifornirsi di greggio per l’aviazione israeliana.

– Leggi anche: Chi c’era alle manifestazioni per la Palestina