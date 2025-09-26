In Inghilterra sono state archiviate le accuse di sostegno al terrorismo contro uno dei membri del gruppo rap nordirlandese Kneecap

In Inghilterra sono state archiviate le accuse di sostegno al terrorismo contro Liam Og Ó hAnnaidh, membro dei Kneecap, un gruppo rap nordirlandese. Ó hAnnaidh era stato accusato per aver sventolato sul palco una bandiera del gruppo politico e militare islamista libanese Hezbollah durante un concerto a Londra a novembre. In Regno Unito Hezbollah è considerato un’organizzazione terroristica. I suoi avvocati hanno richiesto e ottenuto l’archiviazione perché il rapper era stato rinviato a giudizio oltre i limiti di tempo stabiliti per legge. I Kneecap, che cantano mischiando la lingua inglese e quella irlandese, sono noti anche per avere posizioni fortemente pro-Palestina e anti-Israele.

