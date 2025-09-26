NewsletterPodcast
In Inghilterra sono state archiviate le accuse di sostegno al terrorismo contro uno dei membri del gruppo rap nordirlandese Kneecap

I membri dei Kneecap in passamontagna con i colori della bandiera irlandese arrivano in tribunale a Londra il 26 settembre. Liam Óg Ó hAnnaidh è quello al centro (AP Photo/Joanna Chan)
In Inghilterra sono state archiviate le accuse di sostegno al terrorismo contro Liam Og Ó hAnnaidh, membro dei Kneecap, un gruppo rap nordirlandese. Ó hAnnaidh era stato accusato per aver sventolato sul palco una bandiera del gruppo politico e militare islamista libanese Hezbollah durante un concerto a Londra a novembre. In Regno Unito Hezbollah è considerato un’organizzazione terroristica. I suoi avvocati hanno richiesto e ottenuto l’archiviazione perché il rapper era stato rinviato a giudizio oltre i limiti di tempo stabiliti per legge. I Kneecap, che cantano mischiando la lingua inglese e quella irlandese, sono noti anche per avere posizioni fortemente pro-Palestina e anti-Israele.

Tag: Kneecap-regno unito

