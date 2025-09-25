Peter Mutharika, ex presidente del Malawi, ha vinto le elezioni presidenziali nel paese dell’Africa sudorientale

Le elezioni presidenziali che si sono tenute in Malawi lo scorso 16 settembre sono state vinte da Peter Mutharika, che ha 85 anni ed era già stato presidente del paese dell’Africa sudorientale tra il 2014 e il 2020. I risultati ufficiali dell’autorità elettorale del paese dicono che ha ottenuto il 57 per cento dei voti contro il 33 del presidente uscente Lazarus Chakwera, il suo principale oppositore. La settimana scorsa entrambi avevano rivendicato la vittoria: mercoledì Chakwera ha infine riconosciuto la vittoria di Mutharika e si è congratulato con lui.

Il Malawi ha circa 22 milioni di abitanti, è un paese prevalentemente agricolo, povero e senza sbocchi sul mare. Durante il suo mandato Mutharika era riuscito a migliorare le infrastrutture e ad abbassare l’inflazione. Nel 2020 aveva perso le elezioni presidenziali proprio contro Chakwera: la Corte costituzionale aveva annullato le precedenti, che si erano tenute nel 2019 ed erano state contestate dalle opposizioni per diverse irregolarità. Negli ultimi anni, anche a causa della pandemia da coronavirus, la situazione economica del Malawi è invece peggiorata.

