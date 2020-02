La Corte Costituzionale del Malawi ha annullato le elezioni presidenziali dello scorso maggio e ordinato che si svolgano nuove elezioni. Le elezioni erano state vinte da Peter Mutharika, che si era confermato presidente per la seconda volta consecutiva, ma i risultati erano stati fortemente contestati dalle opposizioni: il suo principale sfidante, Lazarus Chakwera, aveva perso per circa 160mila voti e aveva presentato ricorso. Erano quindi emersi diversi casi di schede manipolate, in cui i voti erano stati cancellati con il bianchetto e modificati. Il 3 febbraio la Corte ha riconosciuto queste e altre irregolarità e ha deciso di annullare la vittoria di Mutharika e ordinato nuove elezioni entro 150 giorni. Mutharika rimarrà in carica fino alle nuove elezioni.