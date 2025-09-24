WhatsApp ha introdotto la traduzione dei messaggi

WhatsApp, una delle applicazioni di messaggistica più usate al mondo e di proprietà della nota azienda tecnologica Meta, ha introdotto una funzionalità per tradurre i messaggi in modo da facilitare le conversazioni tra gli utenti che parlano lingue diverse. WhatsApp è usata da più di 3 miliardi di utenti in oltre 180 paesi. Questa novità sarà implementata in modo graduale, e il numero di lingue incluse nel servizio di traduzione sarà ampliato nel tempo.

Inizialmente sui telefoni con sistemi Android saranno attive le traduzioni in sei lingue: inglese, spagnolo, hindi, portoghese, russo e arabo. Gli utenti Android potranno anche scegliere di attivare la traduzione automatica per un’intera conversazione, così che tutti i messaggi di una singola chat vengano tradotti automaticamente. Per chi usa un iPhone invece le traduzioni saranno disponibili in 19 lingue, tra cui l’italiano.

Le traduzioni sono attive per le chat individuali, per quelle di gruppo e anche per gli aggiornamenti dei canali. Per tradurre un messaggio è sufficiente tenere premuto il messaggio che si vuole tradurre, selezionare l’opzione “traduci” e la lingua desiderata. Meta ha detto anche che, per proteggere la privacy delle chat, WhatsApp non avrà accesso alle traduzioni.