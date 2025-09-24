Centinaia di manifestanti pro Palestina stanno occupando i binari della stazione ferroviaria di Porta Susa a Torino

A due giorni dallo sciopero che ha coinvolto decine di migliaia di persone in molte città italiane, mercoledì sera a Torino alcune centinaia di manifestanti hanno bloccato i binari della stazione ferroviaria di Porta Susa, in centro città, a sostegno della popolazione palestinese e della Global Sumud Flotilla. Un corteo con circa un migliaio di partecipanti era partito attorno alle 18 dalla prefettura, in piazza Castello, per poi dirigersi verso la stazione: dalle 20:10 la circolazione è sospesa, con il risultato che la gran parte dei treni in partenza o in arrivo a Porta Susa in queste ore è in ritardo.

