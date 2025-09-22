Tre giorni di Talk, fotografati

Venerdì, sabato e domenica il Post è stato a Faenza per la settima edizione di Talk: le giornate di incontri e giornalismo dal vivo per vedersi e parlare un po’ di tutto. Siamo molto contenti di come è andata: per le tantissime persone che sono venute (più che a ogni Talk precedente), per la bellissima atmosfera che abbiamo saputo costruire insieme e per le tante cose di cui abbiamo parlato o che abbiamo scoperto sentendone parlare. Grazie a chi è venuto anche quest’anno e grazie come sempre all’ospitalità del comune di Faenza, di Faventia Sales (che ci accoglie nei suoi bei cortili) e grazie a Ferrarelle e agli altri sponsor che hanno voluto essere lì con noi. Queste sono le foto della giornata, per chi vuole cercarsi o solo vedere com’è andata.