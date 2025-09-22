A Milano è esondato il fiume Seveso, nella parte nord della città

Lunedì mattina è esondato il Seveso, uno dei fiumi che scorrono sottoterra nel territorio di Milano, a causa delle forti piogge iniziate nel corso della notte. Marco Granelli, assessore alle Opere pubbliche, alla Cura del territorio e alla Protezione civile di Milano, ha scritto sulla sua pagina Facebook che l’esondazione ha coinvolto una parte del quartiere Niguarda, nella parte nord della città. Il Corriere della Sera scrive che alcuni condomìni di quella zona, nell’area di viale Suzzani, sono senza elettricità a causa dell’esondazione.

Granelli ha spiegato che sono state attivate due vasche di laminazione, cioè bacini artificiali che in caso di forti piogge si possono riempire d’acqua per ridurre quella presente nei fiumi, ma che quella di Senago, un comune circa 15 chilometri a nord di Milano, si era già riempita intorno alle 10, causando quindi l’esondazione del Seveso qualche chilometro più a sud. Granelli ha detto che si è alzato anche il livello del fiume Lambro, che scorre nella parte orientale della città, e che via Vittorini è allagata.

Per oggi Regione Lombardia aveva annunciato un’allerta arancione per il rischio idrogeologico (l’allerta arancione rappresenta il secondo livello di rischio su una scala di quattro livelli).