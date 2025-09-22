L’aeroporto di Copenaghen è stato temporaneamente chiuso per la presenza di alcuni droni non identificati

Intorno alle 20:30 l’aeroporto di Copenaghen, la capitale della Danimarca, è stato temporaneamente chiuso per la presenza di alcuni droni non identificati nelle vicinanze. Quasi tutti i voli in arrivo sono stati indirizzati verso altri aeroporti, mentre quelli in partenza sono stati cancellati o sospesi. Parlando col quotidiano danese Politiken il capo della polizia di Copenaghen ha parlato di «due o tre droni», senza aggiungere ulteriori informazioni.

Non è ancora chiaro chi abbia fatto volare i droni in questione sull’aeroporto di Copenaghen, ma nelle ultime settimane nell’Europa del Nord e dell’Est c’è una notevole tensione per via dei continui sconfinamenti di velivoli e droni russi nel proprio spazio aereo. L’aeroporto di Copenaghen si trova a circa 500 chilometri in linea d’aria dall’exclave russa di Kaliningrad.