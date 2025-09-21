Una delle notizie più presenti sulle prime pagine di oggi, domenica 21 settembre, è il malfunzionamento che sabato ha provocato ritardi e guai in diversi aeroporti europei, forse a causa di un attacco informatico. I principali quotidiani aprono sulle tensioni tra Occidente e Russia, mentre il manifesto dedica la sua prima pagina alla questione del riconoscimento dello Stato di Palestina. Sugli sportivi si parla soprattutto della netta vittoria del Milan a Udine, del pareggio della Juventus a Verona e del bronzo di Nadia Battocletti nei 5mila metri ai Mondiali di atletica.