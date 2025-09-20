In diversi aeroporti europei ci sono molti voli in ritardo per il malfunzionamento dei sistemi di check-in e imbarco

Diversi importanti aeroporti europei stanno avendo problemi a causa del malfunzionamento del sistema che si occupa dei servizi di check-in e imbarco automatici per diverse compagnie. Il malfunzionamento sta causando ritardi, tra gli altri, all’aeroporto di Heathrow, a Londra, a quello di Berlino e a quello di Bruxelles. Questi aeroporti hanno dovuto effettuare l’imbarco e il check-in dei passeggeri manualmente. Non sembra che il problema abbia interessato anche aeroporti italiani.

Al momento non si sanno le cause: la società che gestisce l’aeroporto di Bruxelles ha detto che il malfunzionamento sarebbe stato causato da un attacco informatico, e che alcuni voli potrebbero essere cancellati. L’aeroporto di Heathrow ha confermato che la società che gestisce il sistema automatico dei check-in e degli imbarchi di diverse compagnie aeree, Collins Aerospace, ha avuto dei problemi, ma non ne ha specificato la causa.