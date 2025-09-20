Nadia Battocletti ha vinto la medaglia di bronzo nei 5mila metri ai Mondiali di atletica

La mezzofondista trentina Nadia Battocletti ha vinto la medaglia di bronzo nella gara dei 5mila metri ai Mondiali di atletica leggera in corso a Tokyo, in Giappone. Al primo posto è arrivata la keniana Beatrice Chebet, oro olimpico a Parigi 2024, nonché la prima donna a essere scesa sotto i 14 minuti nei 5mila, e al secondo la sua connazionale Faith Kipyegon. La settimana scorsa Battocletti aveva già vinto l’argento nei 10mila metri. Quella che ha vinto oggi è la settima medaglia ai Mondiali per l’Italia, che non ne aveva mai vinte così tante in un Mondiale: un oro, tre argenti e tre bronzi.

Battocletti ha 25 anni e si è affermata nel 2024, vincendo la medaglia d’oro agli Europei di atletica leggera di Roma sia nei 5mila che nei 10metri metri. Ai Giochi di Parigi aveva vinto la medaglia d’argento nei 10mila, mentre nei 5mila arrivò quarta; ha inoltre vinto la medaglia d’oro individuale e a squadre agli Europei di corsa campestre, oltre ad altre corse su pista e su sterrato.