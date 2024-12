Nadia Battocletti ha vinto la medaglia d’oro agli Europei di corsa campestre: è la prima italiana di sempre

La mezzofondista italiana Nadia Battocletti ha vinto la medaglia d’oro agli Europei di corsa campestre (anche chiamati Europei di cross, dal nome in inglese), che consistono in una gara di 7.500 metri su un terreno sterrato o erboso (è “campestre”, appunto), con l’inserimento di alcuni ostacoli artificiali. È una corsa prestigiosa, organizzata annualmente dal 1994, e Battocletti è la prima italiana di sempre a vincerla (tra gli uomini ci riuscì Andrea Lalli nel 2012).

Battocletti ha 24 anni, è una delle migliori mezzofondiste al mondo ed è diventata particolarmente nota soprattutto dopo le Olimpiadi della scorsa estate a Parigi, dove arrivò quarta nei 5mila metri e vinse la medaglia d’argento nei 10mila. Agli Europei di Roma a giugno invece aveva vinto l’oro in entrambe le discipline. In passato Battocletti aveva vinto la medaglia d’oro agli Europei di corsa campestre anche nelle altre due categorie in cui si compete, under 23 e under 20 (quest’anno invece competeva nella categoria “seniores”, dai 23 anni in su).

Un altro italiano in gara, Yeman Crippa, ha vinto la medaglia d’argento nella gara maschile, mentre nella staffetta mista l’Italia ha vinto la medaglia d’oro con il quartetto formato da Sebastiano Parolini, Marta Zenoni, Sinta Vissa e Pietro Arese. Ai Mondiali di corsa campestre si assegnano anche le medaglie a squadre, sulla base dei risultati ottenuti nelle gare individuali dalle prime tre atlete o atleti di ogni paese partecipante: nella gara femminile l’Italia ha vinto anche la medaglia d’oro a squadre, grazie al risultato di Battocletti e ai piazzamenti di Elisa Palmero (13esima) e Ludovica Cavalli (19esima).