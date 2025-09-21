Gli aeroporti di Heathrow, a Londra, di Bruxelles e di Berlino stanno continuando ad avere problemi

Molti voli all’aeroporto di Heathrow, a Londra, all’aeroporto di Berlino e a quello di Bruxelles stanno continuando ad avere ritardi per il secondo giorno di seguito, a causa del malfunzionamento del sistema usato da diverse compagnie per effettuare il check-in dei passeggeri e l’imbarco dei bagagli.

Il malfunzionamento del sistema ha costretto le compagnie che lo utilizzavano a eseguire le procedure manualmente, aumentando i tempi di attesa. Da quando è iniziato il problema, diversi voli sono anche stati cancellati a Heathrow e Bruxelles. Sui propri siti internet tutti e tre gli aeroporti al momento consigliano ai passeggeri di arrivare con due o tre ore di anticipo rispetto all’orario di partenza, così da avere più tempo per effettuare il check-in.

Non è ancora chiaro quale sia la causa del guasto che ha causato il malfunzionamento del sistema, che è gestito dall’azienda Collins Aerospace. RTX, l’azienda che controlla Collins Aerospace, ieri ha confermato che il proprio sistema aveva avuto un malfunzionamento. Aveva però parlato solo, in modo piuttosto generico, di «un’interruzione nel funzionamento», senza spiegarne la causa.