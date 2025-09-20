L’arazzo di Bayeux è stato spostato dal suo museo, in segreto, in vista del prestito al Regno Unito

Venerdì l’arazzo di Bayeux è stato spostato dal museo dell’omonima cittadina in Normandia che lo ospita per la prima volta dal 1983, in vista del discusso prestito al Regno Unito, dove sarà esposto a partire dal settembre del 2026. L’operazione di trasferimento è stata notevole: è durata oltre sette ore e ci hanno lavorato più di 90 persone, inclusi agenti di polizia in borghese. Ma, soprattutto, non si sa dove sia stato portato. Il governo francese, sia locale che nazionale, ha preferito mantenere riservata la destinazione dell’opera, una delle più famose dell’Undicesimo secolo.

Il Times ha scritto che probabilmente è stata portata in un altro museo di Bayeux, dove verrà custodita fino al trasporto oltre la Manica. Il prestito di 18 mesi al British Museum di Londra era stato annunciato dal presidente francese Emmanuel Macron durante la visita nel Regno Unito di luglio. L’iniziativa, che aveva finalità anzitutto diplomatiche, è stata criticata da restauratori e storici dell’arte, anche attraverso una raccolta firme: secondo loro l’arazzo – che in realtà è un tessuto ricamato – è troppo fragile per essere trasportato senza che si danneggi irreparabilmente. Inizialmente lo spostamento era previsto per giovedì, ma è stato rimandato a causa del grande sciopero contro il governo. L’opera, lunga 68 metri, è stata messa in una cassa di legno e poi caricata in un furgone refrigerato.

