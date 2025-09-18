L’Italia maschile di pallavolo si è qualificata per gli ottavi di finale dei Mondiali

Nella terza partita dei gironi, ai Mondiali maschili di pallavolo, l’Italia ha battuto l’Ucraina per 3 set a 0 (25-21, 25-22, 25-18) e si è qualificata per gli ottavi di finale. L’Italia è campione del mondo in carica ed è arrivata seconda nel suo girone dietro al Belgio, contro cui ha perso 3-2 nella seconda partita (la prima l’aveva vinta 3-0 contro l’Algeria). Agli ottavi di finale affronterà l’Argentina, che ha vinto un girone dal quale a sorpresa è stata eliminata la Francia, campione olimpica lo scorso anno.

Come contro il Belgio, anche contro l’Ucraina nei primi due set l’Italia non ha giocato in modo molto brillante, ma questa volta è riuscita a essere sufficientemente cinica ed efficace nei punti finali. Il terzo set è stato più agevole: l’Italia ha accumulato da subito un buon vantaggio, gestendolo poi fino alla fine. Il miglior marcatore per l’Italia è stato Alessandro Michieletto con 13 punti, mentre Yuri Romanò e Mattia Bottolo ne hanno fatti 11 a testa.

La partita contro l’Argentina sarà domenica 21 settembre a un orario ancora da stabilire (di sicuro nella mattina o nel primo pomeriggio italiano, visto che i Mondiali si stanno giocando nelle Filippine).