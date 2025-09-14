L’Italia ha battuto l’Algeria nella prima partita dei Mondiali maschili di pallavolo
La Nazionale maschile di pallavolo battuto l’Algeria nella sua prima partita dei Mondiali, cominciati l’altro ieri nelle Filippine. Ha vinto con il punteggio di 3 set a 0 (25-13, 25-22, 25-17): nel primo set e nel terzo set non ha trovato grosse difficoltà, nel secondo invece ha faticato parecchio ed è stata in svantaggio anche di 5 punti fino al 21-17 per l’Algeria, quando due attacchi e due muri del centrale Roberto Russo le hanno consentito di pareggiare, e poi tre servizi vincenti di Alessandro Michieletto di vincere il set in rimonta.
Michieletto è stato il miglior marcatore dell’Italia con 15 punti. L’altro schiacciatore, Mattia Bottolo, ne ha fatti 13 e l’opposto Yuri Romanò ha chiuso con 10.
Le prossime partite dell’Italia saranno martedì contro il Belgio e giovedì contro l’Ucraina, entrambe alle 15:30. Nell’altra partita del girone giocata domenica, il Belgio ha battuto 3-0 l’Ucraina. Le prime due classificate si qualificheranno agli ottavi di finale, dove comincerà la fase a eliminazione diretta.
– Leggi anche: L’altra Nazionale italiana di pallavolo