L’Italia ha perso contro il Belgio ai Mondiali maschili di pallavolo, ma può ancora qualificarsi agli ottavi di finale

La Nazionale maschile di pallavolo ha perso contro il Belgio la sua seconda partita dei Mondiali, che si stanno svolgendo nelle Filippine. L’Italia ha perso 3-2 al tie break: aveva perso i primi due set (23-25 e 20-25) e ha vinto il terzo e il quarto (25-22 e 25-21) prima di perdere l’ultimo 13-15, cosa che le ha comunque permesso di ottenere un punto in classifica.

L’Italia aveva vinto la sua prima partita, contro l’Algeria, e giocherà giovedì contro l’Ucraina. È in un girone di quattro squadre, e solo le prime due classificate si qualificheranno agli ottavi di finale, dove comincerà la fase a eliminazione diretta. Al momento, anche grazie al punto ottenuto oggi, l’Italia è seconda in classifica, con un punto in meno del Belgio e uno in più dell’Ucraina; mentre l’Algeria è a 0.

