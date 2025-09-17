A Jair Bolsonaro sono stati diagnosticati e rimossi due tumori alla pelle

All’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro sono stati diagnosticati e rimossi due carcinomi a cellule squamose, un tipo di tumore alla pelle. Il carcinoma è una delle forme più comuni di cancro, e a differenza del melanoma (un altro tipo di tumore alla pelle) si sviluppa localmente e tende a rimanere circoscritto, senza produrre metastasi. Se non trattato adeguatamente può comunque avere conseguenze molto gravi. Bolsonaro, che ha 70 anni, è stato operato domenica: gli sono stati rimosse otto lesioni cutanee sospettate di contenere cellule tumorali, che è stata confermata in due di esse.

Il suo medico ha annunciato la diagnosi mercoledì, dopo che l’ex presidente era stato dimesso da un altro ricovero, iniziato martedì: Bolsonaro aveva pressione bassa, singhiozzo e vomito. Dopo essere uscito dall’ospedale è tornato agli arresti domiciliari, dove si trova da agosto. Giovedì scorso era stato condannato a 27 anni e 3 mesi di carcere per tentato colpo di stato. I suoi avvocati intendono richiedere al tribunale che possa scontare la pena in casa sua per motivi di salute.