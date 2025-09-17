Due persone sono state arrestate per aver fatto volare un drone vicino al palazzo presidenziale polacco

Le autorità polacche hanno detto di aver arrestato due persone accusate di aver fatto volare un drone vicino al palazzo presidenziale di Varsavia, il Belweder, una delle sedi dove risiede il capo di stato polacco Karol Nawrocki: sono una donna di nazionalità bielorussa e un uomo ucraino. Inizialmente il primo ministro polacco Donald Tusk aveva parlato di due persone bielorusse, facendo pensare a un’attività di spionaggio, che ora le autorità hanno però negato.

Il drone era stato subito fatto atterrare dal personale del palazzo. La Polonia è in allerta dopo che la scorsa settimana diversi droni russi avevano violato il suo spazio aereo, in un’ennesima intimidazione da parte della Russia contro l’Europa per il suo sostegno all’Ucraina.

– Leggi anche: La Russia stava già cercando di intimidire l’Europa