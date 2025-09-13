In Nepal sono state convocate elezioni anticipate per marzo, come conseguenza delle proteste di questa settimana

Il presidente nepalese, Ram Chandra Poudel, ha sciolto il parlamento e indetto elezioni anticipate per il 5 marzo. Era un passaggio atteso dopo che ieri aveva nominato Sushila Karki come prima ministra ad interim, col compito di portare il paese a nuove elezioni dopo che le enormi proteste antigovernative degli ultimi giorni avevano fatto cadere il precedente governo. Karki, l’ex presidente della Corte suprema, era stata nominata dopo due giorni di negoziati tra Poudel e l’esercito, che detiene di fatto il potere, ed è la persona che era stata proposta dai giovani organizzatori delle proteste tramite una grossa chat su Discord, diventata assai rilevante nel dibattito pubblico del paese.

L’attuale legislatura del parlamento era a metà mandato. Il presidente Poudel ha sostenuto che la data delle elezioni sia stata concordata con i principali partiti, ma non è chiaro se sia così: sono 3 quelli che da dieci anni dominano il parlamento, però venerdì alla cerimonia di insediamento di Karki non c’erano loro rappresentanti. Molti politici sono ancora rifugiati nelle strutture dell’esercito dopo le proteste che hanno danneggiato seriamente gli edifici governativi. Sabato l’esercito ha iniziato ad allentare le restrizioni imposte dopo le proteste, concluse martedì: nella capitale Katmandu è stato ritirato il coprifuoco, anche se l’accesso ad alcune zone della città (soprattutto il distretto delle istituzioni assaltato dai manifestanti) è ancora interdetto.

