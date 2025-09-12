In Nepal è stata nominata come nuova prima ministra Sushila Karki, proposta dagli organizzatori delle enormi proteste degli ultimi giorni

Il presidente del Nepal, Ram Chandra Poudel, ha nominato l’ex presidente della Corte suprema Sushila Karki come nuova prima ministra ad interim, dopo che le enormi proteste antigovernative degli ultimi giorni avevano fatto cadere il precedente governo. Karki è la persona che era stata proposta dai giovani organizzatori delle proteste tramite una grossa chat su Discord, a cui partecipano centinaia di migliaia di persone e che sta diventando assai rilevante nel dibattito pubblico nepalese.

Karsi prenderà il posto di Khadga Prasad Sharma Oli, che si era dimesso martedì. L’esercito, che detiene di fatto il potere, aveva poi incontrato i rappresentanti dei manifestanti per negoziare insieme al presidente la composizione di un governo ad interim che dovrebbe portare il Nepal a nuove elezioni.

Karki ha 73 anni e sarà la prima donna prima ministra nella storia del paese. È una figura piuttosto popolare in Nepal: tra le altre cose quando era presidente della Corte suprema, tra il 2016 e il 2017, si batté contro la corruzione nel governo, tanto che alcuni parlamentari cercarono invano di destituirla. Nelle proteste, concluse martedì, sono state uccise almeno 51 persone e da allora l’esercito ha imposto un coprifuoco.

